La lingerie, est-ce vraiment sexy ?

Lorsque j'étais à l'école, je passais devant le Victoria's Secret du centre commercial de mon quartier et j'éprouvais un sentiment d'angoisse en regardant les photos agrandies de mannequins en sous-vêtements . Il s'agissait d'un avenir que j'étais censée désirer et auquel je devais aspirer - un avenir rempli de strings à froufrous et de soutiens-gorge en dentelle que je ne pouvais pas encore remplir, le tout dans le but de paraître et de me sentir sexy. Mais même pour mon moi pré-adolescente, la lingerie ne m'attirer pas. Je n'étais pas immunisée contre la pression sociale ; une partie de moi voulait être sexy. Mais je ne voyais pas le port de sous-vêtements complexes comme un moyen d'y parvenir. Même lorsque j'ai grandi et que j'ai eu mes propres partenaires, j'ai hésité à porter de la lingerie sexy et clichée, préférant dépenser mon argent dans des sous-vêtements plus raisonnables que je pouvais porter tous les jours. La lingerie sexy me rendait plus ridicule que séduisante.