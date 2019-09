Aber wer hat eigentlich behauptet, dass der Herbst nur Waldspaziergang- und Suppenwetter ist? Nichts gegen eine kleine sonntägliche Naturpartie, aber der Übergang von Spätsommer zu, nun, „kalt und farblos“–Saison gehört zu den mächtigsten und schönsten Zeiten des Jahres. Alles kommt aus der Sommerpause zurück, die Unis und Schulen fangen wieder an, in vielen Büros werden erste Prognosen für das nächste Jahr aufgestellt – Umbruch ist quasi des Herbsts zweiter Vorname. Der perfekte Zeitpunkt also, um einen neuen Haarschnitt in Erwägung zu ziehen, deiner Wohnung ein Terrassen-Make-over zu verpassen, in einen Hut zu investieren oder es dir nach unzähligen Grill- und Parkabenden an der frischen Luft ganz einfach auf der Couch oder deinem Bett gemütlich zu machen und dich mit einer Mischung aus Psychothriller und Drama auf Halloween einzustimmen.