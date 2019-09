Keine Kohle für Tulum? Das sind die besten Bronzer für's Schummeln eines Urlaubsteints

Neben der von Kim Kardashian und dergleichen populär gemachten Contouring -Technik, also dem optischen Optimieren des Gesichtes an Punkten wie unter den Wangenknochen und seitlich der Nase, kann man mit Bronzern auch sehr gut eine Urlaubsbräune imitieren – ganz ohne Flug nach Tulum! Statt die Produkte wie beim Konturieren unter den Wangenknochen aufzutragen, darf beim Glow-zaubern ein großzügiger Pinselwischer auf ihnen landen. Eine einfache Regel, wie ein sonnengeküsster Teint jede*r*m gelingt, ist es, die sogenannte E3-Methode anzuwenden. Dabei wird das getönte Puder auf der linken Gesichtshälfte in Form des Großbuchstabens „E“ gezeichnet. Beginne in der Mitte deiner Stirn, fahre zuerst die Schläfe und dann die Wange entlang, wieder zurück bis zum Ohr und zuletzt in einem Boden dein Kinn entlang. Dasselbe wiederholst du rechts, indem du eine drei zeichnest. Jetzt alles noch verblenden, damit keine harten Kanten dein Schummeln verraten und fertig.