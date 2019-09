7 Tipps, wie du deine Sommerbräune nach dem Urlaub möglichst lange erhalten kannst

Wenn du all die oben erwähnten Tipps befolgst, sorgst du dafür, dass deine Haut von innen und außen gut versorgt ist und es ihr an nichts mangelt. Wenn dir das nun immer noch nicht ausreicht, ist gelegentliches Schummeln durchaus erlaubt. Mit einer guten Selbstbräunungscreme lässt sich nämlich schnell und schmerzlos ein wenig nachhelfen. Beim Auftragen von Selbstbräuner solltest du aber unbedingt gleichmäßig und behutsam vorgehen, da sonst Flecken entstehen können – und die will ja nun wirklich niemand haben. Um eine frische und natürliche Sommerbräune langfristig zu erhalten, nützt irgendwann jedoch kein Produkt dieser Welt mehr. Selbstbräuner eignen sich daher am besten für die Übergangsphasen. Die natürlichste und am gesündesten wirkende Bräune er- und behaltet ihr, wenn ihr weiterhin ab und zu in die Sonne geht. In Maßen und immer mit Lichtschutzfaktor, versteht sich! Wer auf den Glow im Gesicht auch im Herbst nicht verzichten will, kann sommerliche Highlights mit verschiedenen Bronzer imitieren.