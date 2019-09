Hier bei Refinery29 bereiten wir alles gerne so vor, dass es auch im Büro oder zur Not sogar unterwegs gegessen werden kann, vom Frühstück übers Mittagessen bis hin zum Dinner. Noch dazu achten wir darauf, dass das Auge ja bekanntlich mitisst. Und weil es an kühleren, verregneten Tagen nichts besseres und leichteres gibt als eine Suppe, haben wir 6 Lieblingsrezepte für euch aufgeschrieben und sie auch noch wunderschön verpackt.Unsere alltime favorite Weck-Gläser bekommt ihr hier, die Rezepte findet ihr in den folgenden Slides. Bon appétit!