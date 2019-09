Diese schnellen Make-up-Tutorials machen dein Halloweenkostüm supercreepy

Am 31. Oktober ist Halloween. Mal als eine Reihe von Volksbräuchen in der Nacht vor Allerheiligen von irischen Auswanderern nach Nordamerika gebracht, schwappt das Gruselfest seit den 90ern wieder zurück nach Europa. Auch hierzulande sieht man ab spätestens Mitte Oktober jede Menge ausgehöhlte Kürbisse, Geistergirlanden und Kostüme in den Läden hängen.