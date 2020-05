Dein Horoskop im Mai – So stehen die Sterne in diesem Monat

Am 13. Mai beginnt der zielstrebige Mars seine Reise zu den sensiblen Fischen. Gleichzeitig steht die charmante Venus in ihrer rückläufigen Phase im Zeichen der nachdenklichen Zwillinge. Dieser planetarische Energie-Cocktail sorgt einerseits dafür, dass wir unsere mentale und spirituelle Gesundheit in den Vordergrund stellen. Andererseits wird es uns sehr schwerfallen, diese Gefühle mit anderen zu teilen, denn vor allem in romantischen Angelegenheiten wissen wir selbst nicht wirklich, was wir wollen. Und dank Venus haben wir noch dazu ein großes Bedürfnis uns auch äußerlich zu verändern. Doch bei all dem emotionalen Chaos solltest du mit einem dramatischen Make-over lieber noch warten. Sobald sich die Venus am 25. Juni in einer progeraden Bewegung zu den Zwillingen gesellt, kannst du auch äußerliche Veränderungen angehen.