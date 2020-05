Votre horoscope du mois de mai est là !

Le 13 mai, l'ambitieux Mars fait son chemin en Poissons sensible. L'énergie de la planète guerrière va et vient dans ce signe d'eau, nous mettant au défi de donner la priorité à notre santé mentale et spirituelle pendant ce transit. En ce même jour, la charmante Vénus entame également sa rétrograde en Gémeaux pensif. Il peut devenir difficile d'exprimer ses émotions. Il nous faudra un peu plus de temps pour comprendre comment exprimer nos sentiments romantiques. Vénus est aussi synonyme d'esthétique et de beauté, alors attendez de vous faire un relooking spectaculaire jusqu'à ce qu'elle passe le 25 juin en Gémeaux.