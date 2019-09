7 Fragen zu Engagement & nachhaltigem Konsum an YouTuberin Nilam Farooq

Was für mich wirklich funktioniert, ist Dinge in kleinen Schritten in mein Leben einzubauen. Ich habe über mich gelernt, dass ich große Veränderungen oft nicht lange durchziehe und dann doch wieder in alte Muster verfalle. Vor 1,5 Jahren habe ich aufgehört Kuh-Milch zu trinken, seit über einem halben Jahr vermeide ich ToGo-Becher und habe oft meinen eigenen dabei. Jetzt achte ich auf Wasserverschwendung. Wenn ich am Strand bin, sammle ich häufig Müll ein. Ich setze auf Vorgänge, die meinen Lebensstill nicht großartig beeinflussen, und trotzdem total Sinn machen und im Großen dann schon etwas verändern können.