Dein Horoskop im März – So stehen die Sterne in diesem Monat

Ach, und außerdem beendet Merkur an dem Tag seine rückläufige Phase im unabhängigen Wassermann. Das bedeutet im Klartext: Ab dann strotzen wir wieder vor innerer Stärke und Selbstbewusstsein . Wenn du also wichtige Dinge in deinen Beziehungen oder auf der Arbeit zu klären hast, ist das ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Am 16. März tritt Merkur dann in das Zeichen der intuitiven Fische ein. Dieser Schritt ermöglicht es uns, unserer sensiblen Seite wieder zu vertrauen. Während sich der Botenplanet in diesem großzügigen und liebevollen Zeichen befindet, können wir daran arbeiten, wieder sanfter mit uns selbst umzugehen – diesmal gilt die Selfcare also deiner Seele.