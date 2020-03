Votre horoscope du mois de mars est là !

Le 4 mars, Vénus entre en Taureau amateur de belles choses, ce qui nous donne envie de nous faire plaisir. Si vous achetez un article de luxe, misez sur la qualité et faites quelques recherches avant de faire des folies. Nous serons d'humeur optimiste et prudente le 9 mars, lorsque la Lune sera pleine en Vierge, elle-même en opposition à Neptune en trigone avec Jupiter, planète de la chance. Vous serez attiré·e par les personnes qui vous soutiennent. Le 9 mars, c'est aussi le jour où Mercure redevient direct en Verseau. Il sera alors plus facile de puiser dans notre force intérieure et notre confiance reprendra du poil de la bête. C'est donc le moment idéal pour engager avec les autres. Mercure se entrera ensuite en Poisson le 16 mars, un mouvement qui nous aidera à faire confiance à nos côtés sensibles. Pendant que la planète messagère est dans ce signe généreux et affectueux, nous devrions nous efforcer d'être plus indulgent·e avec nous-mêmes.