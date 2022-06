Von Tics & Traumata: Mein Leben mit Tourette-Syndrom

Sie will gar nicht als das „Tourette-Mädchen aus Sydney“ bekannt sein – ein Titel, den ihr ein Follower verpasste, dem sie in der Öffentlichkeit begegnete und der anfing, sie zu filmen. „Viele Leute reagieren so nach dem Motto: ‚Oh, das ist ja das Tourette-Mädchen.‘ Ich habe ein Problem damit, dass manche Menschen Be_hinderungen und die davon Betroffenen in einen Topf werfen. Ich bin doch so viel mehr. Wir haben so viele Facetten. Ich bin nicht meine Be_hinderung “, sagt sie.