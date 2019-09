Ihren Aufenthalt in der Psychiatrie verarbeitet diese Frau in 16 Bildern

„Meiner Meinung nach geht es in den sozialen Medien überwiegend darum, das eigene Leben so großartig und glücklich wie möglich darzustellen. Wie man sich wirklich fühlt, all die Dinge, die hinter der Kamera passieren, bleiben oft im Verborgenen“, schreibt Laura Hospes in ihrer Email an uns. Die niederländische Fotografin weicht deshalb in ihrer Arbeit ganz bewusst davon ab und hat kein Interesse daran, den Betrachter*innen das zu zeigen, was sie gewohnt sind zu sehen.