Warum bin ich so verdammt bitchy?

Ich blicke zurück auf die Zeiten, in denen meine leicht verdorbene Vorliebe für Klatsch und Tratsch ins Bitchige abdriftete. Das war immer in einer Phase meines Lebens, in der ich zutiefst unglücklich war, in der Regel wegen mangelnden Fortschritts in einem Bereich wie meiner Karriere, meinen Beziehungen oder meinem Lebensstil. Als ich zu Hause festsaß, weil ich zu pleite war, um im Winter eine lange Europareise zu unternehmen, schickte ich meinen Freund:innen Screenshots von Instagram-Posts, die ich für kitschig hielt. Wenn ich mir Sorgen um meine Beziehung machte, bereiteten mir die Trennungen anderer Menschen Freude. Jedes Mal, wenn ich mich insgeheim darüber freute, dass jemand anderes gescheitert war, lag das daran, dass ich mich in diesem Bereich als Versagerin fühlte.