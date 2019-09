Vielleicht ist dieses Schwarz-Rot-Denken Ilgens Taktik. Er tritt im Herbst 2017 als Direktkandidat für seinen Wahlkreis Nordfriesland/ Dithmarschen-Nord an. Seine Kontrahentin ist von der CDU; sie liegt in den Umfragen bislang vorn. Ilgen muss kämpfen. Er setzt dabei auf gezielten Angriff und auf Show. Ilgen hat analysiert, in welchen Stadtteilen die Unentschlossenen wohnen. Hat ihre Straßenzüge auf Karten markiert. Dort geht er auf Haustürwahlkampf. 10.000 Haushalte will er besuchen. Ilgen schafft 100 Haustüren in zwei Stunden, auch das hat er ausgerechnet. Knapp eine Minute an jeder Haustür. Geht es dabei überhaupt um Inhalte? "Man muss präsent sein. Die Stamm- und Wechselwähler aktivieren." Es sind pragmatische Sätze. Sie klingen nach Marketing statt Moral. Aber sie klingen auch ehrlich.