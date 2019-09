Ist denn irgendwann mal gut? Entweder ist man zu dünn, hat ganz schön zugenommen, drängt sich zu weit in den Vordergrund, ist zu langweilig oder zu laut. Frauen sind einander größte Kritiker. All diese Negativität macht mich müde. Das beginnt beim Mama-Shaming wie jüngst bei Khloé Kardashian , geht weiter mit Outfit-Bashing (aktuelles Ziel ist Jennifer Lawrence) und geht über in Körperkritik (Cardi B hat Haare am Bauch, also alle schnell haten, bitte). Shaming ist der neue Freizeitsport für den man nichts tun muss, außer seine negativen Energien in so viele Richtungen zu versprühen wie irgendwie möglich.