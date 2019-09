Wie es ist, als Kurdin mit traditionellen Eltern in Deutschland aufzuwachsen

Wenn du dir immer nur Sorgen machst, was andere über dich denken, findest du nie zu dir selbst. Im Leben geht es um mehr, als Listen abzuhaken und in, von anderen vordefinierte, Schubladen zu passen. Such dir deinen eigenen Weg abseits ausgetrampelter Pfade, vertraue dir und deiner Vision und schere dich nicht darum was andere denken. Klar, das ist leichter gesagt als getan, aber es ist doch so: Die Welt braucht keine neuen Heldinnen. Sei einfach deine eigene und sei dir selbst genug. Erst wenn du anderen nicht mehr gefallen musst, bist du frei so zu sein, wie du wirklich bist. Mit Ecken und Kanten. Nicht perfekt, dafür authentisch. Das ist der Spirit der Anti-Heldin. Getreu dem Motto 'own your weirdness' haben wir uns mit Converse und dem One Star zusammengetan und eine kleine, aber feine Anti-Heldinnen Gang in Berlin getroffen. Melis, Amanda und Lili haben ihre Stories mit uns geteilt, wie sie gelernt haben, 100% sie selbst zu sein. Ihre Message ist klar: Sei so, wie du bist und steh zu deinen Macken und deiner Herkunft. Denn genau das ist es, was dich ausmacht und eröffnet dir die Chance zu echter, unverfälschter Selbstliebe.eröffnet heute unsere Anti-Heldinnen Reihe mit ihrer Geschichte.