11 Haarfarben-Trends, die Lust auf Sommer machen

Im letzten Jahr hatten wir viel Zeit, um mit unseren Haaren rumzuexperimentieren und uns neue, farbige Styles zuzulegen – von 90er-Highlights bis hin zu bunten Ansätzen . Und während Friseursalons nach und nach wieder eröffnen, fehlt dir in diesem Frühjahr vielleicht noch die richtige Inspiration für deinen Post-Lockdown-Look . Da musst du aber gar nicht weitersuchen: Wir haben eine Handvoll Color-Expert:innen um ihre Trend-Empfehlungen für die kommenden Monate gebeten.Und so viel sei schon mal gesagt: Multidimensionales Kupfer, eine traditionelle Balayage oder Retro-Highlights begleiten uns auch in diesem Jahr weiter. Im Frühling und Sommer 2021 bekommen diese Klassiker aber ein Upgrade verpasst – schließlich wünschen wir uns für nach dem Lockdown echte Hingucker-Haare. Scroll dich durch, um zu erfahren, welche Trends die Colorist:innen für die nächsten Monate prophezeien.