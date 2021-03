15 Tipps, um deine Fernfreundschaften zu pflegen

Zum Glück wird es dank moderner Technologie immer einfacher, mit Freund:innen, die weit weg wohnen, in Kontakt zu bleiben. Natürlich haben jene Leute, die sich darüber beschweren, dass soziale Medien uns alle in Zombies verwandeln, nicht unrecht. Dass soziale Netzwerke es einfacher gemacht haben, mit Leuten zu kommunzieren, die sich nicht in deiner Nähe befinden, ist aber unbestreitbar.