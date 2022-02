12 façons d’entretenir une amitié à distance

Heureusement, grâce aux technologies modernes, il est de plus en plus facile de rester en contact avec des ami·e·s qui habitent loin de nous. Malgré ce que l'on peut dire des réseaux sociaux qui nous transforment en zombies, ou que les gens s'ignorent au profit d'Instagram, il est indéniable que les réseaux sociaux ont permis de garder plus facilement le contact avec les gens quand on ne peut pas être physiquement près les un·e·s des autres.