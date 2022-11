Designerin, 29: So lebt es sich mit 72.000 € Jahresgehalt in München

Ich bin 29 Jahre alt und wohne seit knapp 2,5 Monaten in München. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bielefeld und bin 2013 fürs Studium nach Mönchengladbach gezogen. Nach meinem Masterabschluss habe ich knapp sechs Monate selbstständig als Designerin und Autorin gearbeitet, bis ich im Februar 2022 meine erste Festanstellung als Farb- und Material-Designerin in der Automobilbranche in der Nähe von München begonnen habe. Mein Freund, mit dem ich seit fast neun Jahren zusammen bin, wohnt noch in unserer gemeinsamen Wohnung in Mönchengladbach, denn er kann aufgrund seines Beamtenjobs nicht so leicht das Bundesland wechseln. Wir führen also aktuell eine Fernbeziehung und sehen uns meist nur an den Wochenenden.