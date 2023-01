Was wir wirklich von Blowjobs halten: 13 Frauen erzählen

„Einen echt heißen Freund zu haben, ist nicht leicht. Ich will ihm bei jeder Gelegenheit einen blasen“, heißt es in einem TikTok mit über 4,7 Millionen Aufrufen. Blasen, Runterholen, Fellatio … wie auch immer du es nennst: In der Popkultur haben Blowjobs einen hohen Stellenwert – aber es gibt das Klischee, dass Frauen sie nicht gerne durchführen.