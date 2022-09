Warum du den besten Sex deines Lebens nicht unbedingt mit deinem Lebenspartner haben wirst

Für Ella (und für mich, und vielleicht auch für dich, wenn du in einer Langzeitpartnerschaft bist) hat sich die Definition von großartigem Sex verändert. Es liegt Magie in der Art von Sex, die du mit einem Partner hast, der dich in deinen schlimmsten Zeiten erlebt hat, der mit dir in den Tälern und auf den Bergen war, der auf all die kleinen Hinweise – körperliche und verbale – gehört hat, die du ihm über die Jahre gegeben hast, sodass er genau weiß, was du magst und wann du es magst.