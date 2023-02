Ich liebe es, Aufmerksamkeit zu verlangen & dafür schäme ich mich nicht

Während der Schulzeit, sogar im Studium, hörte ich immer wieder Sprüche wie „Der will doch nur Aufmerksamkeit“ oder „Die will wohl unbedingt beachtet werden“, wenn jemand in Tränen ausbrach, mit mehreren Leuten schlief oder auch nur eine lautere Stimme oder stärkere Persönlichkeit hatte. Ich hatte immer das Gefühl, bloß nicht das „ pick me girl “ sein zu dürfen, die auf einer Party „ zu viel “ war – entweder, weil ihre Kleidung „zu freizügig“ oder sie „zu laut“ war.