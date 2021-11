Amazons Das Rad der Zeit: Endlich Diversity in einer Fantasy-Serie

Repräsentation spielt sich in Fantasy-Serien (wenn überhaupt) meist nur am Rand ab – in Form von Nebencharakteren, die gefühlt nur dazu dienen, die Serie als vermeintlich divers abnicken zu können . In Das Rad der Zeit nehmen Menschen of color aber Hauptrollen ein. So spielt Zoë Robins die Rolle der Nynaeve, eine Heilerin und Kämpferin. In einer der ersten Szenen erfahren wir, dass ihr Zopf in dieser fiktiven Welt ein traditionelles Symbol für Reife, Stärke und Weiblichkeit ist. „Es war für mich etwas Besonderes, durch diesen Zopf meine natürliche Haarstruktur einzubringen… Wir haben hierdurch diese tolle Gelegenheit für sorgsame, liebevolle Repräsentation “, erzählte Zoë in einem Interview . Die Tatsache, dass Nynaeves Zopf aus dem eigenen Haar der Schauspielerin besteht und diesen Überlegungen rund um Haar, Identität und Schwarze Kultur schon früh in der Serie Raum im Dialog eingeräumt wird, zeigt dem Publikum von Das Rad der Zeit direkt von Anfang an: Das hier ist eine andere Serienerfahrung.