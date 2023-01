Merkur ist nicht mehr rückläufig – und 2023 kann endlich beginnen

Der Astrologin Lisa Stardust zufolge ist der Merkur jetzt zwar wieder geradläufig, befindet sich aber noch bis zum 7. Februar in seinem „post-retrograde shadow“, seiner Schattenperiode. „Diese Retroshade-Phase verleiht uns den Hang dazu, uns vergangene Situationen nochmal vor Augen zu halten. Das gewährt uns einen Moment der Reflexion“, erzählt sie und ergänzt, dass wir jetzt allmählich all das verstehen und verarbeiten, was seit der Prä-Rückläufigkeit passiert ist. „ Kontakte zu Ex-Partner:innen , Dramen, Reisechaos und Missverständnisse können sich auch jetzt noch ergeben. Deswegen ist es wichtig, dass du darauf achtest, von anderen deutlich gehört zu werden, und ihnen wiederum ein offenes Ohr schenkst“, rät Stardust. In anderen Worten: Obwohl wir inzwischen den richtigen Pfad gefunden haben, sind wir aus dem Gröbsten noch immer nicht ganz raus.