Sexträume: was sie bedeuten & wie ernst du sie nehmen solltest

Einsicht ist nicht dasselbe wie ein Traum, der uns eine verschleierte Botschaft aus unserem Unterbewusstsein übermittelt. Ein erotischer Traum spiegelt also eher etwas wider, worüber du an diesem Tag bereits nachgedacht hast. Wenn dich der Inhalt aber sehr überrascht, solltest du dir selbst gegenüber sehr ehrlich sein und dich fragen, was du eigentlich willst und ob du in deiner Beziehung tatsächlich das bekommst, was du brauchst, wenn du nicht schläfst.