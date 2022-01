Migraine : une affection négligée par sexisme

On ne saurait trop insister sur l'ampleur de l'impact de la migraine, en particulier pour les femmes et les personnes AFAN (assignées femmes à la naissance) - la migraine toucherait jusqu'à 20 % des femmes contre 10 % des hommes . Pourtant, il est difficile d'en comprendre pleinement les effets débilitants. Un rapport publié cette année au Royaume-Uni par The Migraine Trust a révélé que près d'un quart des personnes (23 %) avaient souffert de crises de migraine pendant deux ans avant même d'être diagnostiquées. Cela s'explique en partie par le fait qu'il s'agit d'affections invisibles et dynamiques, ce qui signifie que les gens sous-estiment leur impact. La professeure Anne MacGregor , spécialiste des maux de tête et de la santé des femmes, déclare à R29 : "C'est extraordinaire que ce ne soit pas pris plus au sérieux. L'Organisation mondiale de la Santé reconnaît la migraine comme la deuxième cause de handicap dans le monde, et la première chez les femmes de 15 à 49 ans".