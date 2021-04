Comment boucler vos cheveux avec un fer à lisser selon un expert

Ensuite, la technique. "Lorsque vous bouclez vos cheveux avec un fer à lisser, il est important de ne pas faire des sections trop épaisses ou trop fines", explique Jack. Des sections très larges ne donneront pas grand-chose, et des sections minuscules donneront plutôt un effet années 80. "Je dirais que des sections de 2,5 cm d'épaisseur sur 2 cm de profondeur, selon l'épaisseur des cheveux, devraient être parfaites", a déclaré Jack. "Lorsque vous placez la section dans le lisseur, enroulez les cheveux une fois autour du fer, puis descendez lentement vers les pointes, en conservant la torsion initiale et en gardant le lisseur en mouvement en permanence. Il ne faut pas que le lisseur soit immobile à aucun moment, car la chaleur est trop intense", explique Jack. Plus vous allez lentement, plus la boucle est serrée, donc allez plus vite pour une boucle rebondie et plus lentement pour une ondulation plus serrée et plus spectaculaire.