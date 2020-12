Botox capillaire : le traitement qui m’a aidée dans ma routine coiffure

Le processus est simple. On m'a lavé les cheveux et appliqué le traitement exactement comme un masque capillaire, de la racine aux pointes. Mes cheveux ont été recouverts d'un bonnet en plastique et on a ensuite laissé poser pendant 45 minutes. Après avoir attendu que la magie opère, mes cheveux ont été rincés, séchés aux doigts et raidis. Cela a pris un peu moins de deux heures pour ma coupe au carré. Cela dit, le processus peut être adapté en fonction du résultat souhaité. Si on laisse le traitement plus longtemps et qu'on enchaîne avec un brushing ou un lissage avec des plaques, cela a un effet plus lissant.