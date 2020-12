S'il y a bien une chose que l'on a apprise au fil des ans, c'est qu'en changeant ses petites habitudes, on peut faire une énorme différence - tout particulièrement en matière de beauté. On a pris l'habitude d'adapter nos rituels de soins du corps et de la peau lorsque le temps froid se pointe à l'horizon. Nous remplaçons nos crèmes hydratantes anti-sébum par des crèmes riches en hydratation, et nous avons tendance à troquer nos parfums fruités pour des notes plus musquées. Mais nous avons parfois tendance à oublier nos cheveux durant cette "transition hivernale", et ce n'est pas une bonne idée, surtout s'ils sont naturellement bouclés. "Il est très important de changer votre routine capillaire lors d'un changement de saison", explique Larry Sims , coiffeur de stars et co-fondateur de la marque Flawless by Gabrielle Union . "Pendant une bonne partie de l'année, nous sommes exposés au soleil et à notre environnement naturel, ce qui rend la cuticule du cheveu vulnérable. Il est essentiel de donner un peu plus d'amour à vos cheveux naturels pendant les mois les plus froids".