Nous ne commençons à travailler qu'après avoir obtenu des diplômes d'études supérieures dont nous sommes censé·e·s avoir besoin pour rivaliser dans une économie fondée sur l'information (alors que, dans de nombreux cas, nous accumulons des dettes considérables pendant ce temps). Nous sommes moins stables financièrement que les jeunes qui nous ont précédé·e·s, en raison de nombreux facteurs, dont les dettes étudiantes, la "gig economy" moderne, la stagnation des salaires et les bouleversements économiques répétés, causés par la crise financière de 2008 et, plus récemment, par la pandémie de coronavirus. Nous retournons chez nos parents alors que nous pensions être parti·e·s pour de bon, soit parce que nous n'avons pas les moyens de nous installer dans notre propre chez nous, soit parce que nous ne savons pas encore où nos rêves vont nous mener. Nous nous marions à notre propre rythme, voire pas du tout. Et, si nous décidons de vouloir des enfants, nous essayons de les avoir quand nous nous sentons prêt·e·s, un délai dicté par l'éventail plus large des options professionnelles des femmes ainsi que par la science de la procréation médicalement assistée qui peut rendre la procréation possible après nos années les plus fertiles.