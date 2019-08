Bientôt 30 ans et un peu perdu·e ? On vous aide à faire le point

Quand on était ado, on croyait qu'on pourrait tout avoir. Qu'un jour, on saurait ce qu'on voudrait faire, et qu'il suffirait de suivre la voie royale qui nous mènerait à notre job de rêve, et que tout ça commencerait plus au moins à l'âge de 20 ans. Mais quand il s'agit de devenir adulte (soit plus ou moins d'avoir 30 ans et toutes ses dents), les choses nous paraissent tout de suite plus compliquées.