J’ai 30 ans & je n’ai pas (encore) réussi, c’est grave ?

Et avec les "succès" restants : avoir un animal de compagnie (pourquoi ce n'est pas numéro un ?), partir en vacances deux fois par an, conduire une belle voiture... enfin, vous voyez le tableau, j'atteins un grand total de deux "succès" sur dix. Mais je sais pourtant que j’ai fait quelque chose de ma vie d'adulte, alors qu'est-ce que je retiens ? Eh bien, j'ai des amis ; des amis qui sont prêts à s'allonger avec moi, à me caresser les cheveux et à me tenir la main jusqu'à que je m'endorme quand j'ai le coeur brisé. Des amis qui peuvent finir mes phrases et rester debout toute la nuit à danser et à me faire rire aux larmes. De sacrés bons copains. J'ai une carrière qui me rend fière, parfois (et qui rend ma mère fière tout le temps). Je suis capable de préparer un Old Fashioned tout à fait décent (et le boire comme une pro). Je profite de ma vie pour voyager, et je suppose que je sais ce qui me convient physiquement : je suis plus heureuse que jamais en me regardant dans le miroir, je fais de l'exercice, je connais et j'aime mon style.