De nos jours, il y a beaucoup de choses à affronter sur le chemin du succès. Il ne s'agit plus d'avancer tête baissée, de travailler dur et de gravir les échelons (comme si ça avait jamais été le cas). Aujourd'hui, le chemin de la réussite est résolument plus sinueux. Du plus banal - maîtriser le jargon et les apéros networking après le travail (non, Kevin, je n'ai pas envie de prendre un autre verre, sur Zoom ou ailleurs) - au plus sérieux - on pense au harcèlement sexuel, aux préjugés implicites et à la discrimination pure et simple - la situation est plutôt sombre. Même l’environnement dans lequel nous travaillons a évolué : des start-ups sans service des ressources humaines aux indépendants, nous n'avons pas toujours la chance de bénéficier du filet de sécurité (relatif) que devrait offrir un emploi à temps plein. Ajoutez à cela une pandémie et, entre le chômage partiel et les licenciements, le travail à domicile et la minimisation de l'impact sur les patrons, c'est un miracle que nous continuions à avancer.