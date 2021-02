Partir vivre à l’étranger : 4 femmes nous parlent de leur expérience

Les gens s'installent dans des endroits complètement nouveaux pour une foule de raisons : le travail, l'amour, les études, le lieu, le besoin d'un nouveau départ. Depuis que la pandémie a bouleversé nos modes de vie et de travail, il n'est pas étonnant que plus de gens que jamais envisagent de faire le grand saut. Une enquête de Nextories a révélé que "25 % des Français souhaitent déménager dans un an ou plus" et que "16 % des Français ont déménagé récemment ou souhaitent déménager en raison de la crise sanitaire".