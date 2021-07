TikToks Zopf-Trick zaubert mir doppelt so lange Haare

Ja! Diese Styling-Technik ist an sich nichts Neues, funktioniert aber definitiv und lässt sich für viele verschiedene Haarlängen, -typen und -texturen anpassen. Ich habe aktuell schulterlange Haare und wünsche mir, ich hätte diesen Hack schon gekannt, als ich im letzten Sommer einen Bob hatte und ihn bei heißem Wetter gerne im Zopf getragen hätte. Ein weiteres Plus: Dieser Trick hilft dabei, deine Kopfhaut zu entlasten, wenn du sehr dicke oder viele Haare hast und dein Zopf daher meist recht schwer ist. Der traditionelle Pferdeschwanz zerrt nämlich ganz schön an der Wurzel und kann nach kurzer Zeit schmerzhaft werden; wenn das Haar aber, so wie hier, in zwei kleinere Partien aufgeteilt wird, ist das deutlich komfortabler.