In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren kam es in den USA zu einer Reihe von Todesfällen von damals an TSS erkrankten, jungen Frauen. Grund hierfür war eine Produktneuheit in der Damenhygiene: ein super-absorbierender Tampon, den Frauen während ihrer Periode bis zu 24 Stunden tragen konnten, ohne ihn wechseln zu müssen. Ein Großteil der an TSS erkrankten Frauen nutzte diesen sogenannten „Super-Tampon“.