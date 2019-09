Diese Sternzeichen können sich nicht ausstehen

Die berühmten Astrotwins haben ein Buch (bisher leider nur auf Englisch: Compatibility Secrets: How to Get Along with Anyone (Yes, Even THAT Person) ), herausgebracht, in dem sie erklären, welche Sternzeichen wie mit einander auskommen. Laut ihrer Theorie hat nämlich jedes Tierkreiszeichen einen astrologischen Counterpart, mit dem zwar nicht jede Beziehung dazu bestimmt ist, komplett zu scheitern, mit dem es aber oftmals einfach nicht so fluppt. Das ist jeweils das Sternzeichen, das drei Sternzeichen vom eigenen entfernt ist. Die Anhänger dieses Tierkreiszeichens sind dann laut Astrologie häufig diejenigen, mit denen man in einer spielerischen Konkurrenz steht, oder mit denen man manchmal auch tatsächlich in den Grundwerten einfach gar nicht übereinkommt- kurzum: BFFs werden die beiden schon mal nicht.