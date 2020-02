Studie zeigt: Obsessives Feilen kann den Nägeln schaden

Last but not least: Nagelprobleme erkennt man meistens an einer ungewöhnlichen Nagelform. Wenn du also merkst, dass sich die Form deiner Nägel verändert hat, lohnt es sich, den Rat eines Experten oder einer Expertin einzuholen. Um eingewachsene und brüchige Nägel zu vermeiden, raten die Forscher*innen dazu, die Nägel gerade und in eine moderate Länge zu feilen – denn bei der Nagelpflege ist weniger eben doch mehr!