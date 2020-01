Dass Glitzer nur noch etwas für besondere Anlässe und wilde Partynächte ist, finde ich ehrlich gesagt echt schade! Warum sollten wir nicht jeden Tag ein wenig Sparkle in unser Leben lassen? Ich meine jetzt nicht, du musst wie eine Diskokugel in der Gegend rumlaufen, aber ein bisschen Glitzer auf den Nägeln macht doch zum Beispiel schon wirklich viel her, oder?