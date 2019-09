5 Frauen & ihre sinnlosesten Mode-Souvenirs aus dem Urlaub

Wenn das Mitbringsel aus dem Urlaub rückblickend also genauso sinnlos wie der letzte Sale-Schnapper war, der seit fünf Monaten mit Etikett auf dem hintersten Bügel in deinem Kleiderschrank hängt, dann weißt du, die Urlaubsstimmung hat auch dich mal wieder mitgerissen. So verstecken sich bei mir zu Hause zum Beispiel eine neon-bestickte Tasche aus Bangkok, die ich nicht mal in Thailand getragen habe, von der ich mich trotzdem nicht trennen kann. So ähnlich geht es den fünf Frauen in unserer Slideshow. Welche ihrer Souvenirs den Platz im Koffer auf dem Rückweg nicht verdient haben, liest du hier.