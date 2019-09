7 festliche Kleider, die du auch nach Silvester noch tragen kannst

Kurz vorm Jahresende stellt sich die letzte und entscheidende Outfitfrage 2017: Womit glänzen wir an Silvester? Schließlich könnte der Jahreswechsel für einen magischen Neuanfang stehen, bei dem man sich von schlechten Gewohnheiten verabschiedet und die guten Vorsätze, in die Tat umsetzt. Für die meisten immer wieder Grund genug, um für diesen Anlass etwas tiefer in die Tasche zu greifen.