Tragus, Helix, Conch? Dein ultimativer Ohr-Piercing-Guide

Da fangen wir direkt mit einer schwierigen Frage an; schließlich hängt das enorm von der individuellen Schmerzgrenze ab. Generell lässt sich aber sagen, dass Piercings durchs Ohrläppchen (also die klassischen „Ohrlöcher“) am wenigsten wehtun, Piercings durch Knorpelgewebe (sprich: alle anderen Stellen am Ohr) hingegen schmerzhafter sind.