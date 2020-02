Wenn es um Piercings geht, solltest du vielleicht lieber keinem kurzzeitigen Trend folgen. Denn alles, was heute in ist, könnte dir morgen schon nicht mehr gefallen. Glücklicherweise sind einige Piercing-Stellen aber zeitlos. Eines davon ist das Conch-Piercing – ein Piercing, das an der Ohrmuschel gestochen wird.