Irreführend & verharmlosend: Warum Morgenübelkeit der falsche Begriff ist

Wenn du selbst schwanger oder aber mit Müttern befreundet bist, weißt du, dass die Art und Weise wie Schwangerschaften in den meisten Filmen dargestellt werden, nicht unbedingt der Realität entspricht. Besonders in Rom-Coms kommt es oft so rüber, als würde jede werdende Mutter diesen Pregnancy Glow ausstrahlen, sich 24/7 wie eine Göttin fühlen und immer Lust auf Sex haben. Verstopfungen, unreine Haut, schmerzende Brüste und Co. werden oftmals unter den Tisch gekehrt – oder aber verharmlost dargestellt. Logisch, ist ja auch nicht so sexy… Genauso verhält es sich mit der sogenannten Morgenübelkeit. Da wird oft der Eindruck vermittelt, schwangere Personen würden sich an ein, zwei Tagen mal ein bisschen schlecht fühlen und sich früh kurz übergeben und das war’s aber auch schon. IRL läuft das aber leider nicht immer so ab; manche Frauen kämpfen wochenlang mit Übelkeit und Erbrechen – und das den ganzen Tag lang. Und deswegen sollten wir den Begriff “Morgenübelkeit“ auch nicht mehr verwenden.