Wie du Mondzyklen für dich nützen kannst

Das bedeutet nicht unbedingt, dass du ab jetzt jede einzelne Mondphase in jedem einzelnen Monat berücksichtigen musst. Vielleicht geht es dir ja z.B. vor allem um eine bessere Work-Life-Balance. In diesem Fall solltest du dem zunehmenden Mond Beachtung schenken. Diese Phase wird nämlich am ehesten mit Ausgeglichenheit in Verbindung gebracht. Zu dieser Zeit ist es eine gute Idee, dir vorzunehmen, wie du deine Arbeits- und Freizeit verbringen willst. Natürlich kannst du jederzeit berufliche Pläne schmieden oder dir Dinge für deine Karriere vornehmen, aber laut Nock kann es hilfreich sein, den Mondphasen entsprechend zu planen, um einen zusätzlichen Energieschub zu erhalten.