Ich habe auf die harte Tour gelernt, mir im Job nichts gefallen zu lassen

Ich brauchte einen Teilzeitjob, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, während ich promovierte. Ich hatte Schwierigkeiten, etwas in dem Bereich zu finden, in dem ich meinen Abschluss und meinen Master gemacht habe, also nahm ich alles an, was sich mir bot . Ich arbeitete als Verwaltungsangestellte in einer Pflegeeinrichtung für 21.000 €, was eine tolle Erfahrung war. Dabei habe ich viel über Datenschutz und Sensibilität gelernt, und das in einem Bereich, in dem ich mich vorher nicht auskannte.