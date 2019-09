Endlich Ersti: In diesen Shops bekommst du fette Studentenrabatte

Lass es dir von einer Fertigstudierten sagen: Reise so viel du kannst! Ist man erst einmal im Berufsleben angekommen, gibt es nämlich keine dreimonatigen Semesterferien mehr, nur zur Erinnerung. Low-Budget-Reisen sind in der Tat leichter zu organisieren, als du denkst. Mit einer vergünstigten BahnCard kannst du das schöne Deutschland bereisen. Bis zum 20. Oktober bekommst du die MyBahncard50 für unglaubliche 69 Euro im Jahr, die 25-Variante kostet 39 Euro. Ins Ausland kommst du am günstigsten, wenn du die etwas längere Busvariante wählst. Bei Eurolines sparst du 10 %. Alle, die einen internationalen Studentenausweis besitzen ( hier kannst du ihn für ca. 15 Euro/Jahr beantragen), können über Statravel.de und ähnliche Seiten bei Flügen, Auslandsversicherungen, Unterkünften, Mietwagen und Co. mächtig sparen. Also los, bereise die Welt!