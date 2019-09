Ich bin Ende 20, kriege immer noch Taschengeld & schäme mich kein bisschen

Mir scheint es fast so, dass es für viele nur solange akzeptabel ist, dass andere etwas geschenkt bekommen, solange es nicht mehr ist, als das, was man selbst hat. Schon seltsam, dass das, was wir angemessen finden, fast immer deckungsgleich mit dem ist, was wir selbst zur Verfügung haben. Ganz oft lese ich zwischen den Zeilen der Empörungen über scheinbar privilegierte Gleichaltrige einfach nur ein kindisches „Das ist nicht fair, ich will das auch!“